كورونا في العالم.. تراجع لافت للإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 6.7 مليون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2020 - 11:04

كورونا في العالم.. تراجع لافت للإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 6.7 مليون

منذ 24 mins 6 June، 2020
5edb3a7042360478da351149
أخبار دولية - العالم

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم هبط من 127.1 ألف حالة أمس إلى 101.1 ألف اليوم السبت، فيما بلغت الحصيلة 6 ملايين و740361.

وحسب بيانات الجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 394984، بينما تماثل مليونان و748576 شخصا للشفاء من المرض منذ بدء الجائحة.

وتبقى الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا بكورونا مع تسجيل مليون و897.8 ألف إصابة، فيما تخطت البرازيل التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات عالميا، عتبة الـ600 ألف إصابة مع رصد 614.9 ألف حالة حتى الآن.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة