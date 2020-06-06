الأب بو عبود زار قيادة حزب الله في البقاع

زار رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني، التابع للرهبانية المارونية في لبنان، الأب شربل بو عبود، قيادة منطقة البقاع في “حزب الله في بعلبك، والتقى مسؤول المنطقة الدكتور حسين النمر ومعاونه هاني فخرالدين ومسؤول اللجنة الامنية في المنطقة مصطفى شمص.

رحب النمر بزيارة الأب بوعبود، “التي جاءت في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها البلاد”، ونوه ب “أهمية دور المعهد الفني الانطوني والمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم في لبنان الذي يعزز الوحدة الوطنية التي تضع حدا للتدخلات الخارجية”.

بدوره، استغرب الاب بو عبود “مطالبة البعض اليوم بنزع سلاح المقاومة، وإضاعة بوصلة الحراك، عندما تخلوا عن مواجهة الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلاد ولقمة عيش الناس لمصلحة السير في المشروع الذي يستهدف وحدة اللبنانين وعيشهم المشترك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام