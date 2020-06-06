ما تأثير ارتفاع ضغط الدم في مسار “كوفيد-19″؟

اكتشف فريق علمي دولي، أن الأشخاص الذين يصابون بـ “كوفيد-19” و يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يتضاعف خطر موتهم.

وتفيد مجلة European Health Journal، بأن الباحثين درسوا بيانات تعود لـ 2877 مريضا رقدوا في مستشفى ميداني خاص بالمرضى المصابين بـ “كوفيد-19” خلال الفترة من 5 فبراير ولغاية 15 مارس 2020 ، واكتشفوا أن 29.5% (850 مريضا) يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وأن نسبة الوفيات بينهم كانت 4% (34 من مجموع 850)، في حين كان هذا المؤشر بين المرضى الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم هو 1.1% (22 من مجموع 2027).

ويشير الباحثون، إلى أنه “بعد إزالة العوامل التي يحتمل تأثيرها في النتائج، بقى تأثير ارتفاع ضغط الدم في نسبة الوفيات مضاعفا”.

واكتشف الباحثون أيضا، أن المرضى الذين لا يتناولون أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم، ارتفعت نسبة الوفيات بينهم، إلى 7.9% (11 من مجموع 140) في حين كانت النسبة بين الذين يتناولون أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم 3.2% .

ووفقا للباحثين، “تؤكد هذه النتائج على ضرورة استمرار المرضى المصابين بـ “كوفيد-19″ بتناول الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم، و عدم التوقف عن تناولها أو تغييرها من دون وصفة الطبيب المعالج”.

ويشير الباحثون، إلى أن هناك مجموعة مسائل لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات: نوع الأدوية التي يجب على المصاب بـ “كوفيد-19” تناولها إذا كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وهل يمكن لهذه الأدوية تخفيض خطر الوفاة.

المصدر: روسيا اليوم