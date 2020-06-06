عقار للسرطان يظهر مؤشرات إيجابية في علاج “كوفيد-19”

أظهر عقار كالكوينس لعلاج سرطان الدم الذي تنتجه شركة “أسترازينيكا” في بريطانيا مؤشرات إيجابية بعلاج مصابي “كوفيد-19″، ممن يتلقون العلاج في المستشفى، وساعد على تخطي أسوأ مراحل المرض.

وشجعت نتائج البحث الأولي الذي شمل 19 مريضا، بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، شركة الأدوية البريطانية على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء في تجربة سريرية أوسع أعلنت في أبريل الماضي.

وكان 11 مريضا يتنفسون بمساعدة أجهزة تنفس خضعوا لدورة كالكوينس لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما، وأصبح بإمكان ثمانية منهم التنفس دون الحاجة للجهاز، وفقا لنتائج وردت في بحث شارك في وضعه خوسيه باسيلغا، رئيس قسم أبحاث الأورام في الشركة.

وأشار باسيلغا في حديث لـ”رويترز” إلى أن ثمانية مرضى كانوا على أجهزة تنفس بشق حنجري عندما بدأوا تناول كالكوينس، وجرى إخراج أربعة منهم وإن كان أحدهم توفي بسبب انسداد رئوي.

وتابع: “كان هؤلاء المرضى في حالة غير مستقرة للغاية وكان يمكن أن يدخلوا مرحلة خطيرة خلال يوم إلى ثلاثة أيام… تحسن معظمهم من حيث التنفس الصناعي واحتياجات الأكسجين”.

المصدر: رويترز