فوائد تعرفها لأول مرة عن الأناناس

يصنف الأناناس كأحد أفضل الفواكه الصيفية للتغلب على العطش وحرارة الصيف الحارقة، بالإضافة إلى كونه مليئا بالعناصر الغذائية والمركبات الأساسية الأخرى المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

ويعمل الأناناس على تحسين الهضم ودعم المناعة وتقليل الالتهاب، ولكن هل يؤدي تناوله إلى أي مخاطر صحية؟

وعدد تقرير صحي نشره موقع “تايم ناو نيوز” أبرز الفوائد الصحية المرتبطة بهذه الفاكهة الاستوائية اللذيذة القليلة السعرات الحرارية، بالإضافة للأضرار الناجمة عن الإفراط بتناوله.

تشمل بعض الفوائد الصحية لتناول الأناناس ما يلي:

الأناناس غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في منع أو مكافحة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

يعد مصدراً ممتازاً لفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي لها فوائد عديدة مذهلة للجسم، بما في ذلك تعزيز صحة القلب ومكافحة تكوين الجذور الحرة المرتبطة بتطور السرطان.

يحتوي الأناناس بعكس العديد من الفواكه الأخرى، كميات كبيرة من “البروميلين” والتي هي مجموعة من الإنزيمات الهضمية التي تساعد في هضم البروتينات في الجسم مما يساعد ويسهل عملية هضم الغذاء، كما تشير بعض الدراسات إلى أن “البروميلين” يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل أعراض الربو.

يحتوي على كميات كبيرة من المنغنيز الذي يعزز صحة العظام ويساعد على التمثيل الغذائي الصحي ويلعب دوراً في تنظيم سكر الدم.

يحتوي الأناناس على العديد من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات التي تساعد في تعزيز المناعة وتحارب الالتهاب في الجسم.

هل لتناول الأناناس أي مخاطر صحية؟

قد يؤدي استهلاك الكثير من الأناناس إلى تسوس الأسنان، بالإضافة لمجموعة من الأعراض مثل الغثيان والإسهال والقيء وآلام البطن أو حرقة المعدة بسبب ارتفاع نسبة فيتامين سي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب “البروميلين” عند تناوله بكثرة القيء والإسهال والطفح الجلدي، ويمكن أن يتفاعل أيضاً مع بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات التخثر وعقاقير الأرق ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك يجب تجنب تناول أو شرب عصير الأناناس غير الناضج، ويعود ذلك إلى أن الأناناس غير الناضج سام للبشر ويمكن أن يؤدي أيضاً للإسهال والقيء الشديد.

المصدر: سبوتنيك