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June 6 2020 - 08:54

البرلمان التونسي يبحث مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها ضد الشعب التونسي

منذ 14 mins 6 June، 2020
البرلمان التونسي
تونس - عربي وإقليمي

عقد مكتب مجلس نواب الشعب التونسي مساء الجمعة، جلسة برئاسة راشد الغنوشي للنظر في عريضة برلمانية تطالب فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي عن الجرائم الفرنسية المرتكبة بحقه.

وبحث المكتب الصيغة النهائيّة لمشروع العريضة التي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة والتي تهدف إلى “مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها”.

وقرر المجلس عقد جلسة عامة لمناقشة العريضة صباح يوم الثلاثاء المقبل.

كما أقرّ المكتب جلسة عامة يوم 16 يونيو 2020 للنظر في مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأحال مكتب المجلس 186 من الأسئلة الكتابية للحكومة، وعاين انضمام النائبين زهيّر مخلوف ومحمد مراد الحمزاوي إلى الكتلة الوطنية.

المصدر: وكالات

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