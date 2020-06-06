المكسيك تسجل 625 وفاة و4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك الجمعة، تسجيل 625 وفاة و4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 110026، وعدد الوفيات إلى 13170 حالة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى تراجع في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الخميس الذي سجلت فيه 816 حالة وفاة، و4442 إصابة.

وشهدت المكسيك تفشيا للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظرا للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.

المصدر: وكالة رويترز