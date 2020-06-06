قيادة القوة الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة دعت ابناء المخيم الى عدم الخروج منه غدا الا للضرورة القصوى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2020 - 00:10

قيادة القوة الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة دعت ابناء المخيم الى عدم الخروج منه غدا الا للضرورة القصوى

منذ 39 mins 5 June، 2020
الجيش اللبناني_مخيم عين الحلوة
لبنان

دعت قيادة القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة في بيان ابناء مخيم عين الحلوة “عدم الخروج من المخيم يوم غد السبت إلا للضرورة القصوى انطلاقا من حرصنا على سلامة واستقرار لبنان الشقيق بالنأي بالنفس والحياد في ما يخص التحركات والفعاليات الشعبية في الشارع اللبناني مع احترامنا وتقديرنا لتضحيات وتوجهات هذا البلد المضياف بكل مكوناته”.
وقالت قيادة القوة في بيان انه ” بمواقفنا الواعية تبقي قضيتنا الفلسطينية وشعبنا وقواه السياسية محل ثقة واحترام ودعم جميع مكونات الشعب اللبناني الشقيق. كل التقدير والاحترام للعلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني ونعاهد كل شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم أن تبقى القدس وجهتنا وفلسطين البوصلة والهدف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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