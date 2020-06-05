مكتب اوهانيان :اعتراضها على عدم وجود عضو ارمني في مجلسي ادارة شركتي الاتصالات نابع من حرصها على شمولية وتنوع التمثيل فيهما – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 5 2020 - 22:32

مكتب اوهانيان :اعتراضها على عدم وجود عضو ارمني في مجلسي ادارة شركتي الاتصالات نابع من حرصها على شمولية وتنوع التمثيل فيهما

منذ 30 mins 5 June، 2020
الوزيرة اوهانيان
لبنان

صدر عن مكتب وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان ما يلي: ” ردا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام من ان الوزيرة اوهانيان اعترضت على عدم وجود اي عضو من الطائفة الارمنية في مجلسي ادارة شركتي الاتصالات، يهمنا ايضاح ما يلي:
– الارمن لبنانيون ومكون لبناني اصيل لعب ويلعب دوره في الحياة الوطنية.
– ان اعتراض وتحفظ الوزيرة اوهانيان جاء في سياق النقاش والحديث عن التنوع والتوزيع الطائفي، حيث تبين مشاركة الطوائف الستة ما عدا الطائفة الارمنية في مجلسي الادارة الذي كان يجري، ولم يكن خارج السياق اطلاقا.
– ان اصرار الوزيرة على موقفها كان نابعا من حرصها على شمولية وتنوع التمثيل في مجلسي الادارة المذكورين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات