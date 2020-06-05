النائب كنعان للمنار : البطالة هي التحدي الاجتماعي الاكبر الذي يهددنا ومكافحته من خلال هذا الصندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنبع من الزامية التضامن الاجتماعي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 5 2020 - 20:52

النائب كنعان للمنار : البطالة هي التحدي الاجتماعي الاكبر الذي يهددنا ومكافحته من خلال هذا الصندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنبع من الزامية التضامن الاجتماعي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة

منذ 39 mins 5 June، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة