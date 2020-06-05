النائب ابراهيم كنعان للمنار : صندوق مكافحة البطالة ضرورة وطنية بخسارة نحو ١٠٠ الف وظيفة منذ ٨ اشهر بالاضافة الى تقاضي موظفين نصف راتب ومعاناة كل القطاعات لنكون امام كارثة وطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2020 - 20:52

النائب ابراهيم كنعان للمنار : صندوق مكافحة البطالة ضرورة وطنية بخسارة نحو ١٠٠ الف وظيفة منذ ٨ اشهر بالاضافة الى تقاضي موظفين نصف راتب ومعاناة كل القطاعات لنكون امام كارثة وطنية

منذ 42 mins 5 June، 2020
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