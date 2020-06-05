خلال تحرك رافض لمخططات الضم الصهيونية جنوب طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2020 - 19:08

خلال تحرك رافض لمخططات الضم الصهيونية جنوب طولكرم

منذ 34 mins 5 June، 2020
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خبر وصورة

فلسطين - طولكرم EZv-aYLXQAIXQBh

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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