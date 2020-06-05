وزير الصحة ترأس اجتماعا تحضيريا لعودة الملاحة الجوية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2020 - 19:06

وزير الصحة ترأس اجتماعا تحضيريا لعودة الملاحة الجوية

منذ 1 ساعة 5 June، 2020
وزير الصحة العامة حمد حسن
لبنان

ترأس وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن الجمعة إجتماعا في الوزارة للجنة الوطنية للأمراض المعدية.

وقد خُصص الاجتماع للبحث في التدابير الواجب اتخاذها إستعدادا لعودة الملاحة الجوية، والإجراءات التي سيتم فرضها على المسافرين قبل الصعود إلى الطائرة وفي الطائرة ولدى عودتهم إلى لبنان.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اجتماعات لاحقة لتحديد خطة واضحة بناء على مقترحات علمية.

من جهة ثانية، استقبل الوزير حسن رئيس الاتحاد اللبناني للبادمنتون جاسم قانصوه الذي أثار موعد إعادة افتتاح النوادي والملاعب الرياضية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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