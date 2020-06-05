“الاسلامي الوحدوي”: ترامب يتآكل من داخله بفعل حماقاته

قال “اللقاء الاسلامي الوحدوي” في لبنان إن “الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتآكل من داخله بفعل حماقاته واهتياجه وخروجه عن ابسط القيم السلوكية ووقوعه في شر تصرفاته”.

واضاف اللقاء في بيان له الجمعة “ليس هينا ان يقول له حاكم احد الولايات: اذا لم يكن لديك رأي بناء فالافضل ان تقفل فمك”، وتابع “ليس بسيطا ان يقول وزير دفاعه مارك اسبر انه يعارض اللجوء الى قانون يسمح بنشر قوات الجيش لاحتواء الاحتجاجات”.

ولفت اللقاء الى ان “القانون الذي استند اليه ترامب هو قانون عتيق صدر العام 1807 ولم يحتاج اليه يوما اي من الرؤساء السابقين”، وتابع “في رأي اسبر ان استعمال الحرس الوطني يتم في الحالات الاكثر إلحاحا، وهذا لا ينطبق على الحالة الراهنة”.

المصدر: بريد الموقع