أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية كيانوش جهانبور، أن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الجمعة 167 الفا و 156 شخصا و توفي 63 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة الى 8 آلاف و134 حالة. وأضاف جهانبور في تصريح له الجمعة (5 يونيو)، أن النتائج المخبرية تظهر تسجيل 2886 حالة اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) منذ ظهر أمس (الخميس) حتى الآن ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 167 الفا و 156 شخصا.

واضاف أنه تم تسجيل 63 حالة وفاة أخرى بكورونا في إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يظهر ارتفاعا نسبيا في عدد الوفيات. وتابع جهانبور، ان التقرير ذاته يظهر بأن 129 ألفا و741 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد، تعافوا من المرض، و 2،573 آخرين في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة في المستشفيات. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عن إجراء مليون و40 ألفا و289 اختبارا لحد الآن للكشف عن الإصابات بكورونا في البلاد.

المصدر: ارنا