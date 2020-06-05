ميركل تبحث مع رئيس الوزراء الليبي الوضع في بلاده والعودة إلى عملية التسوية السياسية

بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة، مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، الوضع في ليبيا، وشددت على ضرورة العودة إلى عملية التسوية السياسية. وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة الألمانية “أجرت المستشارة أنغيلا ميركل، اليوم، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج. ناقش الطرفان الوضع السياسي والعسكري الحالي في الصراع الليبي. ورحبت المستشارة بحقيقة أن الأطراف المتنازعة وافقت على استئناف مفاوضات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وفقا لاتفاقيات مؤتمر برلين حول ليبيا. وشددت المستشارة على ضرورة تنشيط مواز لعملية المفاوضات السياسية ، وأن ألمانيا ما زالت مستعدة لدعمها”.

وسبق أن عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين، في 19 كانون الثاني/يناير، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع ، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار.

المصدر: سبوتنيك