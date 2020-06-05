الشيخ دعموش: معالجة الازمات المالية والاقتصادية هي بالدرجة الاولى من مهام الدولة

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إن “الهموم المعيشة والازمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان باتت تفرض نفسها على معظم اللبنانيين، وجاءت أزمة كورونا وتداعياتها التي عطلت حركة الناس واعمالهم، واصابت مصالحم وارزاقهم، لتزيد من تلك الهموم والأعباء في المجتمع اللبناني”.

واضاف الشيخ دعموش الجمعة “لدى التدقيق في كيفية تعامل الناس مع هذا النوع من الهموم والازمات، نجد ان هناك تفاوتا بين الأفراد وكذلك المجتمعات في مواجهتهم لمثل هذه الازمات وطريقة تعاملهم معها”، وتابع “هناك من يُضيف إلى الضغوط التي يعاني منها ضغوطاً أخرى بسبب عدم حسن التصرف وسوء التدبير، وهناك من يحسن التعامل مع هذه الازمات ويتكيف مع الظروف والاوضاع الصعبة التي تخلفها ، فيخفف بذلك من تداعياتها السلبية على واقعه وحياته”.

ولفت الشيخ دعموش الى انه “مما لا شك فيه ان معالجة الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون هي بالدرجة الاولى من مهام ووظيفة ومسؤولية الدولة واجهزتها الحكومية والوزارات والمؤسسات المختصة”، واضاف “لكن هناك جزء من المسؤولية يقع على عاتق المواطنين وعامة الناس الذين يستطيعون، ان احسنوا العمل لمواجهة الضغوط الاقتصادية والمعيشة، ان يخففوا من تداعيات هذه الازمة على واقعهم وحياتهم”.

المصدر: بريد الموقع