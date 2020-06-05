الشيخ الخطيب: كل تحرك يستهدف المقاومة وسلاحها بمثابة عدوان على شعب لبنان

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب رسالة الجمعة إن “المحاولات التي بذلت من اجل ضرب المقاومة في لبنان والتي شكلت العامود الفقري لقوى المقاومة في المنطقة قد اسقطت بالرغم من شراسة المعركة التي استخدمت فيها كل الاسلحة بما فيها السلاح المذهبي”.

واضاف الشيخ الخطيب ان “المقاومة ومحور المقاومة باتوا اليوم السد المنيع امام كل محاولات العدو الاسرائيلي ومن يقف وراءه من قوى الهيمنة والاستكبار بما فيها صناعة واستخدام قوى الارهاب والحصار ومحاولات التجويع وتخويف بعض الطوائف من سلاح المقاومة والذي اثبت انه سلاح انساني بامتياز”.

وشدد الشيخ الخطيب على “التمسك بخيار المقاومة الذي حرر ارضنا وصان اعراضنا وحفظ استقرارنا”، وتابع “إننا نعتبر ان كل تحرك يستهدف المقاومة وسلاحها بمثابة عدوان على شعب لبنان وتاريخه المجيد وهو يرقى الى فعل الخيانة للوطن وشعبه”، واضاف “نضع الخروقات الإسرائيلية برسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ونشجب بشدة العدوان الإسرائيلي ليل امس على سوريا الذي انتهك العدو خلاله حرمة الأجواء اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام