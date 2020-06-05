نقص فيتامين يسبب مضاعفات مرض “كوفيد-19”

أفاد أطباء في جامعة مدينة نايمخين الهولندية أنهم وجدوا علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين “ك” في جسم المرضى والمضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا.

وقال اختصاصي أمراض الرئة، روب يانسن: “وجدنا أن الأشخاص الذين توفوا بسبب الفيروس أو عولجوا بشكل مكثف بسبب المضاعفات، لديهم مستويات أقل بكثير من فيتامين ك مقارنة بالأشخاص الأصحاء. لذا نعتقد أن هناك صلة بين فيتامين ك وتطور المرض”، بحسب ما نقلته “داتش نيوز”.

ويتابع أحد المستشفيات في مدينة نايمخين دراسة العلاقة بين فيتامين “ك” ومضاعفات المرض، وأضاف الطبيب: “سيكون من الرائع إن كان فيتامين ك قادر على المساعدة في تخفيف الأعراض. ​​ولكن يجب أن يكون آمنًا. فعلى سبيل المثال، يمنع تناوله على الأشخاص الذين يعانون من تجلط الدم أو الذين يتناولون أدوية مسيلة للدم”.

ويتواجد فيتامين ك، على سبيل المثال، في البيض والسبانخ، ويوفر مستوى طبيعيًا من تخثر الدم، ويلعب أيضًا دورًا مهمًا في تخليق البروتينات في أنسجة الجسم.

في وقت سابق، قال مدير برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن أي فيتامين، بما في ذلك فيتامين “سي”، يمكن أن يعالج “كوفيد-19”. في الوقت نفسه، منظمة الصحة العالمية على علم أن بعض البلدان تستخدم بعض الفيتامينات أثناء علاج “كوفيد-19”.

المصدر: سبوتنيك