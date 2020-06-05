”نيسان“ تستدعي 1.9 مليون سيارة بسبب مشكلة قد تؤدي إلى حصول حوادث!

استدعت شركة “نيسان” اليابانيّة نحو مليون من السيارات متوسطة الحجم في الولايات المتحدة وكندا، وذلك لإصلاح مشكلة في “المزلاج”، قد تسمح بفتح غطاء محرك السيارة أثناء حركة السيارات.

ووفقاً للتقارير، فإنّ “الإستدعاء هذا يغطي ما يصل إلى 1.9 مليون سيارة ألتيما، ويتضمن سيارات من طرازات عام 2013 حتى عام 2015 تم استدعاؤها سابقاً”. وبحسب المعلومات، فإنّ “الاستدعاء قد يتم توسيعه ليشمل سنوات النموذج 2016 حتى 2018”.

وكانت “نيسان” ذكرت سابقاً أنّ “الطلاء يمكن أن يتقشر من مزلاج غطاء المحرك الثانوي، مما يكشف المعدن العاري. ومع مرور الوقت، يمكن أن يصدأ المعدن ويتسبب في فتح المزلاج الثانوي”. وبحسب الشركة، فإنه “إذا لم يتم إغلاق المزلاج الرئيسي وكانت السيارات مندفعة، فقد لا يمسك المزلاج الثانوي غطاء المحرك لأسفل بحسب التصميم”.

وجرى استدعاء بعض السيارات في العام 2014، مع استدعاء آخر في العام 2015، وكلاهما تضمن إصلاح رافعة وتعديل وتليين المزالج الثانوية. أما في الإستدعاء الذي حصل في العام 2016، فقد جرى استبدال المزالج بأخرى جديدة.

ومع هذا، فقد أوضحت “نيسان” أنّ “لديها 16 تقريراً عن حوادث أو إصابات طفيفة بسبب المشكلة، جميعها في السيارات التي لم تحصل على مزالج الاستبدال”، مؤكدة أنه “لا توجد تقارير عن حوادث في السيارات ذات المزلاج الجديد”.

المصدر: اخبار الان