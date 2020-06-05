بوغدانوف يبحث الوضع في ليبيا مع السفير الفرنسي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجمعة، الوضع الراهن في ليبيا مع السفير الفرنسي لدى روسيا بير ليفي، وأكد الطرفان على ضرورة وقف الأعمال القتالية، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وجاء في بيان الخارجية الروسية “جرى خلال تبادل واسع للآراء بشأن قضايا الشرق الأوسط الراهنة، التركيز بشكل خاص على الوضع في ليبيا. وفي الوقت نفسه، تم التشديد على أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في ذلك البلد، والحاجة إلى وقف عاجل للأعمال القتالية واستئناف المفاوضات الشاملة بين الأطراف الليبية على أساس قرارات المؤتمر الدولي المعني بليبيا، الذي عُقد في برلين في 19 كانون الثاني/يناير، المكرسة في قرار مجلس الأمن 2510”.

وأضافت الوزارة أنه “تم أيضاً بحث قضية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي”. وفي آخر المستجدات في الشأن الليبي، أعلنت القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دولياً الجمعة، أنها دخلت ترهونة، آخر معقل رئيسي لقوات الجيش الوطني الليبي التابع لخليفة حفتر قرب طرابلس، لتتوج بذلك تقدمها الذي أوقف هجوم حفتر على العاصمة. وأعلنت قوات الوفاق الوطني يوم أمس سيطرتها على مطار طرابلس الدولي، قبل أن تعلن السيطرة على كامل العاصمة طرابلس وضواحيها بعدما سيطر على أجزاء منها الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

المصدر: سبوتنيك