المفتي قبلان: يوما بعد تتأكد حقيقة ما قلناه أن النظام في لبنان ساقط

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان الجمعة “يوما بعد يوم، تتأكد حقيقة ما قلناه بأن هذا النظام ساقط، وكل ما يحكى عن إصلاح وتغيير في السلوك والذهنية السياسية ما هو إلا إيهام للناس”، وتابع أن “ما نعيشه يظهر كم هذه الطبقة السياسية التي تعودت على المحاصصة والصفقات ونهب أموال الدولة والناس لا تزال على عينها، وليس واردا أن تتخلى عن فكرة “سياسة المصالح وتأمين المنافع” على حساب لقمة الناس وصحتهم”.

وسأل المفتي قبلان “من يقول ان المشكلة ليست في نظام الطائف لأنه لم يطبق، بل المشكلة في القيمين على هذا النظام وعلى المسؤولين عن تطبيقه: وفق أي نظام تديرون البلد؟ وما هي المعايير الدستورية والميثاقية والتشاركية التي على أساسها تؤسسون لإعادة بناء الدولة التي تحفظ حقوق المواطن وتضع حدا لسياسة الزبائنية وتعيد ثقة المواطن بدولته التي بدونها لا يفكرن أحد بأنه سيكون هناك وطن ودولة؟”.

ورأى المفتي قبلان انه “سيندم كل مسؤول وكل طامح وكل مستفيد من فلتان الأوضاع وتسيب المؤسسات وفلتان الدولار وكل محتكر ومتاجر بلقمة الناس”، وتابع “سيكون الثمن باهظا على كل من تقاعس أو تواطأ أو تعامى عما حصل ويحصل الآن من تجاوزات في تطبيق القوانين والالتزام بآلية التعيينات التي تلغي الهيمنات السياسية، وتتيح لأصحاب الكفاءة والأهلية الوصول إلى المواقع التي يستحقونها”.

وأكد المفتي قبلان ان “لبنان محفوظ ومحمي ومحرر نتيجة الثلاثية الدفاعية جيش وشعب ومقاومة”، وتابع “لذلك المطلوب تحصين لبنان بثلاثيته الاستراتيجية ثلاثية تحريره وبقائه واستقلاله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام