أعداد ضحايا فيروس كورونا في بلجيكا تقارب الستة آلاف

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا عن تسجيل 29 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب جائحة كوفيد-19، مايرفع إجمالي أعداد الضحايا إلى 9566، مشيرة إلى تسجيل 140 إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم أمس ليصل العدد الكلي للمصابين منذ بداية تفشي الوباء إلى58907 مصاب. وأفادت الهيئة الاتحادية للصحة العامة البلجيكية خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، “تم إبلاغنا عن وفاة 29 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الكلي للوفيات في بلدنا إلى 9566 حالة وفاة”.

وأضافت هيئة الصحة، أن “الإصابات حتى اليوم بلغت58907 إصابة، وذلك بعد تسجيل140 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية” مشيرة إلى، “انخفاض أعداد المرضى المصابين بشكاوى صحية خطيرة نتيجة للإصابة بكوفيد-19 في المستشفيات ليبلغ اليوم 700 مريضا. بعد تسجيل دخول 32 مريضا إلى المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية. فيما سجل خروج 64 شخصا منذ يوم أمس بعد شفاؤهم من الفيروس “.

المصدر: سبوتنيك