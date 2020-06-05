زاخاروفا: نتيجة السياسة الأميركية في المنطقة “الموت والدمار فقط”

علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة، رداً على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية، ديفيد شينكر، أن روسيا “يجب أن تخرج من الشرق الأوسط” لأنها تلعب “دورًا مدمرًا” هناك، على التذكر أن نتيجة السياسة الأميركية في المنطقة كانت “الموت والدمار فقط”. وقالت زاخاروفا لوكالة “سبوتنيك” ” أود أن أستوضح أي من المشاريع الأميركية في العقدين الأخيرين في الشرق الأوسط يعتبرها شينكر ناجحة؟ “، مضيفة “لا يمكننا أن نتذكر، كانت الوفيات والدمار فقط نتيجة سياسة الولايات المتحدة في المنطقة” ، مضيفة “ربما هذه هي الطريقة التي يرى بها شينكر نتيجة “مشروع ناجح”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أعلن أمس الخميس، أن روسيا “تلعب دوراً مدمراً في الشرق الأوسط” و”يجب أن تغادر المنطقة” موضحا أن إبقاء الروس بعيداً عن هذه المنطقة “هو حجر الأساس في السياسة الأميركية منذ 45 عاماً”، حسب قوله. كما أشار شينكر إلى أن “خطأ الرئيس الأميركي السابق أتاح لروسيا تعزيز مواقعها في سوريا والشرق الأوسط، فهي التي غيّرت مسار الحرب في سوريا، ونتيجة لذلك لا يزال الرئيس بشار الأسد في السلطة”، معتبراً أن “النجاح في سوريا دفع روسيا إلى اتخاذ خطوات في ليبيا، حيث لا تلعب الآن دوراً منتجاً أو مستقراً”، حسب زعمه.

المصدر: سبوتنيك