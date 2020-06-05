اليونان: مستعدون لنزاع عسكري مع تركيا

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، في حديث تلفزيوني إن بلاده مستعدة لكل شيء في سبيل حماية حقوقها السيادية، بما في ذلك للعمل العسكري ضد تركيا في حالة وقوع استفزازات، مشيراً إلى أن “وزارته تلاحظ تزايد الاستفزازات التركية في الآونة الأخيرة”.

وأضاف”كان سلوك تركيا عدوانيا جدا في الفترة الأخيرة، أعتقد أن طريقتنا الوحيدة للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل عموما إلى العدوان، تتلخص في استخدام جميع الأسلحة الدبلوماسية، وكذلك ضمان زيادة قدرة جيشنا على الردع”.

وعندما سئل عما إذا كانت اليونان مستعدة لحل عسكري للنزاع مع تركيا، كما قال مستشار رئيس الوزراء اليوناني، أجاب بانايوتوبولوس “بالضبط كذلك”.

وتابع “لقد قال المستشار إننا نستعد لأي وضع، بالطبع، كل شيء ممكن بما في ذلك العمل العسكري، نحن لا نريد ذلك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقنا السيادية قدر الإمكان”.

قبل بضعة أيام، قامت الصحيفة الحكومية التركية بنشر طلب شركة نفط تركية حكومية، للحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بالقرب من الجزر اليونانية.

بعد ذلك، أرسل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رسالة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي بشأن “الاستفزازات التركية”، وأعلنت اليونان، أن كل ذلك سيؤدي إلى أزمة تركية – أوروبية.

ويوم أمس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج في أنقرة، أن تركيا تعتزم مع حكومة الوفاق الليبية، التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: روسيا اليوم