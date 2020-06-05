تسجيل 8726 إصابة كورونا جديدة في روسيا والإجمالي 449834 إصابة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 8726 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1855 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 449834 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 8726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 449834″، وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1855، و762 بضواحيها، وسجلت مدينة سان بطرسبورغ 378 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 8057 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 212680 ألف شخصا”، مشيراً إلى تسجيل 144 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 5528 شخصا.

المصدر: وكالة سبوتنيك