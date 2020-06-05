جمعية الاتزان وهيئة المحاربين القدامى: لن نشارك في تظاهرات السبت

أعلنت جمعية “الاتزان الاجتماعي والمساواة” و”الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى” في بيان، أنها قررت عدم المشاركة في تظاهرات يوم غد السبت، “نظرا لطرح شعارات ومواضيع من الخطر البحث بها في الشارع، لأن ذلك قد يؤدي إلى احتكاكات بين المتظاهرين وبعض الفئات الاخرى يخشى أن تتطور إلى أعمال عنف وتخريب وسرقات وربما إلى خسارة بشرية”.

واعتبر أعضاء الهيئة والجمعية “أنفسهم جزءا لا يتجزأ من ثورة الشعب اللبناني على الفساد والسرقات، ويشاركون كل المواطنين بأهداف الثورة وشعاراتها بعيدا عن كل ما يثير الفتن والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام