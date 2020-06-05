الصحة المكسيكية: تسجيل 816 حالة وفاة و4442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ​المكسيك​، “تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و816 وفاة جديدة”، موضحةً أنّ “بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680، وعدد الوفيات إلى 12545”.

وكانت قد سجّلت السلطات الصحيّة في المكسيك يوم أمس، 1092 حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، وهي أعلى حصيلة يوميّة حتّى الآن، في حين تجاوز إجمالي الإصابات 100 ألف.

وقد دافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن تعامل حكومته مع فيروس “كورونا”، لافتًا إلى أنّ “المكسيك تسيطر على الفيروس، والبلاد شهدت عدد وفيات أقل بالنسبة لعدد السكان مقارنةً بفرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرازيل”.

المصدر: وكالات