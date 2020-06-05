أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 05-06-2020

الأخبار

ترامب يتراجع والادّعاء يشدّد التهم: أميركا منقسمة

مصارف تحتال: الأسهم إلى ودائع

‫لبنانيّون يحرّضون صندوق النقد على الوصاية: طرد موظّفين و«ضبط الحدود»

النهار

متطوعو الدفاع المدني ضحايا العهود والوعود

اللواء

السلطة تحدّد ضوابط تحرك السبت: 5 ممنوعات!

عون يدافع عن صلاحياته.. وفرصة أخيرة الإثنين للمركزي والمالية للإتفاق على الأرقام

الديار

انتكاسة «كورونية» وتمديد التعبئة اربعة اسابيع.. قرار «صحي» بخلفيات امنية

واشنطن تضغط بشروط «اسرائيلية» لفرضها لبنانياً : التوطين والصواريخ «الدقيقة»

اجندات مشبوهة تفخخ «الشارع» وعون يتدخل لانقاد التفاوض مع «الصندوق»

الجمهورية

إستنفار سياسي وأمني إستعداداً للغد

إفلاس وكورونا وماذا بعد؟

لجنة قانون قيصر تجتمع الاثنين.. ودعـــوات الى تشديد الامن

البناء

طوفان شعبيّ في شوارع واشنطن ونيويورك…وإجماع على مخاطر حرب أهليّة مع ترامب

غارات على ريف حماة من أجواء لبنان… و«القوميّ» يدعو للسوق المشرقيّة بوجه العقوبات

ترتيبات أمنيّة لمنع التخريب وقطع الطرق في تظاهرات السبت… وفرز سياسيّ يسبقها

المصدر: صحف