استقرار النفط مع انتظار تخفيضات أوبك+

لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط في تعاملات اتسمت بالتقلب اليوم الخميس، إذ ينتظر المستثمرون قرار منتجي النفط الرئيسيين، ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وحلفاء بقيادة روسيا في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، موعد عقد محادثات وزارية لمناقشة مد محتمل للتخفيضات الحالية.

وأنهت العقود الآجلة للنفط الخام من ماركة برنت الجلسة بارتفاع 20 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 39.99 دولار للبرميل بعد جلسة متقلبة وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 37.41 دولار.

وتفضل السعودية وروسيا اللتان تعتبران من أكبر منتجي النفط في العالم تمديد التخفيضات البالغة 9.7 مليون برميل يوميا التي اتفق عليها كبار المنتجين في أبريل.

ولا تعتزم السعودية والكويت والإمارات تمديد تخفيضات الإنتاج الإضافية الطوعية البالغة 1.18 مليون برميل يوميا بعد يونيو، مما يشير إلى أن إمدادات الخام قد تزيد الشهر المقبل بغض النظر عن أي قرار لأوبك+.

المصدر: وكالات