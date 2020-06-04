عدوان صهيوني على حماة

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة مصياف بريف حماة. وأفادت وكالة سانا بأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة.

وأضافت الوكالة أن المعلومات الأولية تفيد أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية وبأن العدوان تم من الأجواء اللبنانية في منطقة الهرمل.

وأفاد مصدر عسكري بأنه “في تمام الساعة 21,25 من يوم 4-6-2020 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية باستهداف أحد مواقعنا العسكرية في محيط مصياف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها”.

المصدر: وكالة سانا