الصحة السورية: ثمة مؤشرات على تطور الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية أن “ثمة مؤشرات على وجود إصابات في المرحلة القادمة وأن التخفيف من الإجراءات الاحترازية يتم بحذر وترقب”.
وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي إن “تسجيل حالة مخالطة لأحد القادمين إلى البلاد منذ أيام مؤشر لإمكان تطور الإصابات بفيروس كورونا”، ورأى أن “ذلك يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية” وأوضح أن الإجراءات الحكومية للتخفيف من الإجراءات الاحترازية بفتح الأسواق والتنقل بين المحافظات “يتم بحذر وترقب للوقاية لمجتمعنا”، وأكد أن “الوزارة تتابع جميع المنشآت والمطاعم التي عادت إلى العمل”.
ولفت الوزير الى ان “64 مريضا بكورونا يعالجون في مشفى الزبداني بريف دمشق (من أصل 123 إصابة مسجلة في البلاد)”، وأضاف أن “الحكومة تتريث في إدخال مواطنين من خارج البلاد”، وأشار إلى أن ذلك يستثني “مجموعة من الطلاب السوريين الموجودين في الهند، والذين تتم دراسة إدخالهم الآن”.
المصدر: روسيا اليوم