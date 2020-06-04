الصحة السورية: ثمة مؤشرات على تطور الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية أن “ثمة مؤشرات على وجود إصابات في المرحلة القادمة وأن التخفيف من الإجراءات الاحترازية يتم بحذر وترقب”.

وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي إن “تسجيل حالة مخالطة لأحد القادمين إلى البلاد منذ أيام مؤشر لإمكان تطور الإصابات بفيروس كورونا”، ورأى أن “ذلك يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية” وأوضح أن الإجراءات الحكومية للتخفيف من الإجراءات الاحترازية بفتح الأسواق والتنقل بين المحافظات “يتم بحذر وترقب للوقاية لمجتمعنا”، وأكد أن “الوزارة تتابع جميع المنشآت والمطاعم التي عادت إلى العمل”.

ولفت الوزير الى ان “64 مريضا بكورونا يعالجون في مشفى الزبداني بريف دمشق (من أصل 123 إصابة مسجلة في البلاد)”، وأضاف أن “الحكومة تتريث في إدخال مواطنين من خارج البلاد”، وأشار إلى أن ذلك يستثني “مجموعة من الطلاب السوريين الموجودين في الهند، والذين تتم دراسة إدخالهم الآن”.

المصدر: روسيا اليوم