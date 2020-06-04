تسجيل أكثر من 19 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأربعاء، أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت في الولايات المتحدة 19699 إصابة جديدة بعدوى الفيروس التاجي وحوالي ألف وفاة. وجاء في بيان الجامعة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 995 شخصًا بسبب الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، بانخفاض عن اليوم السابق الذي تم الإبلاغ فيه عن وفاة 1031 شخصًا. ووفقًا للجامعة، منذ بداية تفشي الوباء في في الولايات المتحدة ، تم تسجيل أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 وأكثر من 107 آلاف حالة وفاة. وأشير إلى أن أكثر من 479 ألف شخص تعافوا. ووفقًا لأحدث البيانات من جامعة هوبكنز، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في العالم 6524369 شخصًا. وتماثل أكثر من 2.8 مليون شخص في العالم للشفاء، وتوفي أكثر من 386 ألف شخص.

المصدر: روسيا اليوم