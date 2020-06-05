بلدية قبريخا: فحوصات pcr لابناء البلدة سلبية

اصدرت بلدية قبريخا البيان التالي “بمسعى من بلدية قبريخا اجرت مستشفى تبنين الحكومي وبتفويض من وزارة الصحة العامة حملة فحوصات pcr لابناء البلدة المحجورين الذين سبق لهم ان أجروا فحوصات وكانت نتيجتها سلبية، بالإضافة إلى عدد من اهالي بلدتنا، وذلك بهدف الإطمئنان الى الوضع الصحي لأهلنا، نفيدكم علما ان جميع الفحوصات جاءت نتيجتها سلبية. نحمد الله على لطفه الكبير، ونتوجه بالشكر لكل من وقف معنا في الاوقات الصعبة ونخص وزارة الصحة العامة ومديرية العمل البلدي في منطقة الجنوب الاولى واتحاد بلديات جبل عامل وحزب الله وحركة امل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام