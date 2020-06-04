الشيخ قبلان في ذكرى رحيل الإمام الخميني: الوفاء له يحتم علينا التضامن لحفظ إيران

أدلى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بتصريح في الذكرى 31 لرحيل الإمام الخميني (قده)، قال فيه: “في ذكرى رجل الثورة والدولة، الذي بث في الامة روح الصحوة والثورة والاباء حتى غدا أسمه رديفا للثورة الايمانية الرشيدة التي لا تهادن في أحكام الله، نتوجه إلى مرشد الثورة الإسلامية آية الله الإمام الخامنئي وإلى القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى الشعب الإيراني الشقيق بأصدق تعابير العزاء بالراحل الكبير، ونستحضر نهج ورؤى الإمام الخميني الراحل التي استطاع من خلالها استنهاض الشعب الإيراني لاسقاط النظام الطاغي وتأسيس دولة عادلة شعارها لا شرقية ولا غربية جمهورية اسلامية تتصدى للاستكبار العالمي وتنصر قضايا الامة انطلاقا من روحية الاسلام، عاملا من أجل إحقاق الحق، ونصرة المستضعفين وحفظ كرامتهم وحريتهم”.

أضاف: “مقتضى الوفاء لهذا العالم الرباني الكبير، يحتم علينا عربا ومسلمين واحرارا ان نتضامن ونتعاون لحفظ الجمهورية الإسلامية الايرانية، فندعم مسيرتها في مواجهة أعداء الامة المتربصين بها شرا، العاملين لضرب وحدتنا ونهب خيراتنا وإخضاع شعوبنا لاستعمار جديد يهدف الى تقسيم بلادنا واغراقها في مستنقع الفوضى والاضطراب خدمة للمشروع الصهيو اميركي الذي يتزعمه الرئيس ترامب”.

وختم: “إن إرادة شعوبنا الخمينية اقوى من الحصار والعقوبات الجائرة وهي ستفشل صفقة القرن وستسقط كل المؤامرات، وستبقي بلادنا محصنة بوجه كل الخروقات والاعتداءات طالما ان المقاومة والتضحية تعمر روح ابنائها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام