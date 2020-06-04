اليمن: العدوان يواصل خرق اتفاق الحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، كما شن طيران العدوان 19 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني يمني أنه “تم تسجيل 105 خروقات لقوى العدوان بينها تحليق طائرة تجسسية في أجواء الجاح بمديرية بيت الفقيه، وسبعة خروقات بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 50 قذيفة و97 خرقاً بالأعيرة النارية”، وأشار إلى أن “قوى العدوان قصفت بأكثر من 20 قذيفة مدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وبـ15 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة”.

من جهة ثانية، ذكر المصدر “أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران أربع غارات على مديرية كتاف وأربع غارات أخرى على مديرية الظاهر”.

وأفاد المصدر أن “طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على وادي رجام بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء”، وتابع “في محافظة مأرب شن طيران العدوان خمس غارات على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح وغارتين على مديرية مجزر”.

المصدر: موقع انصار الله