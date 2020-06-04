العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بالضفة ومستوطنون اقتحموا “قبر يوسف” بنابلس

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة الخميس “مقام يوسف” شرق مدينة نابلس المحتلة، بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين فلسطينيين، خلال مداهمات نفذتها عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين اقتحموا المقام فجرا، وسط إجراءات عسكرية مشددة، بهدف أداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات”.

وحول الاعتقالات، قالت المصادر “شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيت كاحل بالخليل، طالت الشبان معن عرفات عطاونة، عصام علي زهور، مصطفى أحمد عصافرة”، وتابعت “كما اعتقلوا الشاب منجد رضوان من منزله في مخيم طولكرم”.

وأفادت المصادر أن “قوة كبيرة للاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية وسط مواجهات وعمليات دهم وتفتيش، وشنت حملة اعتقالات، استهدفت كل من: سعد تيسير منصور وإياد احمد شبيطه ويحيى رشيد رضوان”، ولفتت الى ان “مدينة سلفيت تعرضت لاقتحام من قبل الاحتلال لليوم الثاني على التوالي”.

المصدر: فلسطين اليوم