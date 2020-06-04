خبير يكشف أشهر طرق الغش في تجارة السيارات

كشف خبير في تجارة السيارات طرق الغش المتبعة في مجال تجارة السيارات المستعملة، كما أوضح الفرق بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة.

وقال الخبير أحمد الحربي في تصريحات تلفزيونية: “من أشهر طرق الغش هو التلاعب بعداد السيارة، وقد يتلاعب البعض بالعداد ويمرون على الفحص دون أن يكتشف تلاعبهم، هناك أيضا من يعيد بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها، حيث تعرض على أنها جديدة”.

وأكد الحربي أن سوق السيارات المستعملة من أكثر المجالات التي تشهد غشا، مشددا على ضرورة توخي الحذر، إذ أن أحيانا ما لا تكتشف عمليات الغش حتى مع الفحص.

ونصح بشراء قطع الغيار من توكيل السيارة رغم فارق السعر الذي يكون بسيطا، حسب قوله، مشيرا إلى أن شراءها من التوكيل يجعلها مضمونة وغير رديئة وغير مقلدة.

المصدر: سبوتنيك