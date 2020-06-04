فلويد مصاب بكورونا

أكد تقرير تشريح جثة جورج فلويد المفصل الذي وزعه خبير الطب الشرعي في مقاطعة هينيبين، أن المواطن الأميركي من اصل إفريقي الذي قتل على يد الشرطة، كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد. ونشر التقرير على موقع مكتب الطب الشرعي لمقاطعة هينيبين [ إحدى مقاطعات ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأميركية]: ” من المعروف أنه حتى 3 نيسان / أبريل 2020 كان التحليل المخبري للمتوفي للكشف عن فيروس (كوفيد-19) إيجابيًا”. وأوضح التقرير، أن وجود المرض قد ثبت خلال تشريح الجثة، لأن تحليلات تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي أر” يمكن أن تظهر نتيجة إيجابية لفترة طويلة بعد اختفاء المظاهر السريرية للمرض.

هذا وكشف فحص الطب الشرعي الرسمي، في وقت سابق، أن سبب وفاة فلويد نتيجة توقف نشاط القلب والرئة نتيجة الضغط على الرقبة والاختناق. وتوفي فلويد في 25 أيار/ مايو بعد أن اعتقلته الشرطة، وضغط أحدهم على رقبته بركبته لمدة ثماني دقائق، على الرغم من أن الرجل كان مقيدا ولم يقم بأي مقاومة. وتسبب موته في احتجاجات هائلة وأعمال شغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: سبوتنيك