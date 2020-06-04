حب الله دعا أصحاب السوبرماركت إلى تخصيص مساحات أوسع وابراز المنتجات الوطنية في نقاط البيع

اجتمع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله قبل ظهر اليوم، مع وفد من نقابة أصحاب السوبرماركت برئاسة الدكتور نبيل فهد. وتم البحث في تشجيع التسويق للمنتجات الوطنية، وزيادة نسبتها وابراز طريقة عرضها على الرفوف في نقاط البيع، وتخصيص مساحات أوسع لها من الموجودة حاليا.

واكد الوزير حب الله أن “هذا التوجه التسويقي يجذب المستهلك اللبناني إلى المنتج الوطني، ويتيح الفرصة أمام المنتجات اللبنانية لمنافسة الأصناف المستوردة اكثر، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف ضغط الاستيراد وتشجيع الانتاج الوطني في الأسواق المحلية، وزيادة قدراته الانتاجية مع التشديد على المحافظة على الجودة والنوعية والالتزام بالمواصفات في الانتاج”.

وطرح المجتمعون امكانات الاستثمار في الصناعات الجديدة التي تستقطب اهتمام المستهلك اللبناني وتلقى الطلب منه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام