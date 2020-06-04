الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا و4 حالات دون أعراض – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2020 - 08:02

الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا و4 حالات دون أعراض

منذ 10 mins 4 June، 2020
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أخبار دولية - الصين

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي للبلاد و4 حالات لا تظهر عليها أعراض المرض.

وأفادت لجنة الشؤون الصحية الوطنية، في بيان، بأن كل الحالات الـ5 تم رصدها لدى أشخاص قدموا إلى الصين من الخارج.

وتم تسجيل نفس العدد للإصابات المؤكدة والحالات دون أعراض في إحصائية الصين الصادرة 2 يونيو.

ولا تدرج السلطات الصحية الصينية في إحصائيتها للمصابين بعدوى فيروس كورونا، من لا تظهر عليهم أعراض المرض.

ووصل العدد العام للإصابات بالفيروس بالتالي في الصين حتى الآن إلى 83022 بينها 4634 وفاة.

المصدر: وكالات

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