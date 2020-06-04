ليبيا: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا منذ يوم الثلاثاء

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التابع لحكومة الوفاق الليبية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد، حسبما جاء في بيان أصدره المركز اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن الحصيلة العامة لانتشار فيروس كورونا في ليبيا تتمثل كالآتي:

إجمالي الإصابات : 196

الحالات النشطة : 139

عدد المتعافين: 52

عدد الوفيات: 5

وأهاب المركز المواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض من مواطني مدينة سبها عدم مغادرتها حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وأكد البيان أن فرق الرصد والتقصي الوبائي، وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، “تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد”.

المصدر: وكالات