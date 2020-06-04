بلدية برجا: تسجيل 35 اصابة جديدة من المقيمين

أفاد التقرير 61 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا، أن “عدد الحالات المثبتة مخبريا 35 حالة، من المقيمين في برجا، وأن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت في حديقة البلدة منذ يومين، لـ111 شخصا من المخالطين بشكل مباشر وغير المباشر، أثبتت تسجيل 29 حالة إيجابية من المقيمين في برجا”.

ولفت إلى أن “اللجنة تنتظر نتائج 78 فحصا مخبريا من أصل 111 فحصا.”

وأوضح أن “عدد الأشخاص المحجورين والمخالطين للحالات المثبتتة 113، وأن عدد الأشخاص المحجورين القادمين من خارج لبنان 16.”

وأشارت اللجنة إلى أنها “تتابع العائدين من خارج لبنان، لناحية التأكد من التزامهم الحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الإلتزام الجاد بالحجر”، معلنة أنها ستتخذ “إجراءات إستثنائية في البلدة تزامنا مع المستجدات التي طرأت”.

وناشدت “أهالي برجا بشكل عام، الإلتزام بقرار التعبئة العامة، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام