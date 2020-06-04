قرار لمحافظ جبل لبنان بعزل ثلاثة احياء في بلدة برجا بعد ظهور عدد من الإصابات بكورونا

اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بتوجيه من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بعزل ثلاثة احياء من بلدة برجا – الشوف، بنتيجة ظهور عدد من الإصابات بوباء كورونا في البلدة، وطلب التشدد في مراقبة مداخل البلدة، لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره.

وأجرى المحافظ المكاوي اتصالات مع قائمقام الشوف مارلين قهوجي ورئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ورئيس بلدية برجا لتنفيذ إجراءات العزل بصورة فورية، كما أبلِغ هذا القرار من أعضاء مجلس الامن الفرعي في جبل لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية