الجيش: 8 طائرات اسرائيلية معادية خرقت الاجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 3 / 6 /2020 الساعة 9.00 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق كسروان، المتن، بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه وفوق البحر مقابل السعديات، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.25 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وعند الساعة 9.55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.25 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وعند الساعة 10.50، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.25 من فوق بلدة ميس الجبل.

وعند الساعة 14.30، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولا حتى شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.50 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 15.00، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا وصولا حتى شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 16.00 من فوق بلدة رميش.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2 / 6 /2020 الساعة 18.05، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق عاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 21.20 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

المصدر: الوكالة الوطنية