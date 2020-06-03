قطع اوتوستراد البحصاص #طرابلس بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2020 - 21:36

قطع اوتوستراد البحصاص #طرابلس بالاتجاهين

منذ 5 mins 3 June، 2020
أخبار موقع المنار

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