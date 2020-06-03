“الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين”: لمواجهة صفقة القرن واستعادة الوحدة الوطنية

عقدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان اجتماعا قياديا في مكتب الجبهة الديمقراطية في بيروت الاربعاء، جرى خلاله عرض الاوضاع العامة واوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشدد المجتمعون على “ضرورة مواجهة صفقة القرن واستعادة الوحدة الوطنية والغاء المسار البائس الذي تأسس منذ اتفاق اوسلو حتى اليوم”، ودعوا “لفتح صفحة جديدة سواء على مستوى العلاقات الداخلية بين جميع المكونات الوطنية او على مستوى العلاقة مع العدو ومشاريعه التصفوية التي لا يمكن مواجهتها الا بشكل موحد وعبر المقاومة والانتفاضة التي باتت خيارا وحيدا في مواجهة صفقة ترامب بعناوينها المختلفة خاصة مشاريع الضم”.

واعتبر المجتمعون أن “هناك حاجة لاعادة الاعتبار للدور الوطني لحركة اللاجئين سواء في مواجهة صفقة ترامب او لجهة الدفاع عن قضايا اللاجئين خاصة حق العودة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وطالبوا “وكالة الغوث بتحمل مسؤولياتها لجهة توفير الخدمات الاساسية واعتماد خطة طوارئ اغاثية وصحية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وما سببته من انعكاسات اقتصادية ينبغي على المرجعيات المعنية التصدي لها قبل ان يستفحل خطرها”.

المصدر: بريد الموقع