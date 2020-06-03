كورونا في غزة.. تسجيل 5 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر الأربعاء تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع من بين المحجورين داخل الحجر الصحي، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس الى 66.

وأكدت الوزارة “ارتفاع اجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في القطاع منذُ مارس/آذار الماضي، إلى 66 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافي 18 حالة”، موضحة ان “47 إصابة لا زالت تحت العلاج بمستشفى العزل”.

وحذرت الوزارة من أن “استمرار الحصار الاسرائيلي وتشديد الخناق على قطاع غزة وعدم توريد حصة القطاع من جملة المساعدات التي استلمتها السلطة الفلسطينية يضع الخدمات الصحية على المحك في مواجهة جائحة كورونا”.

المصدر: فلسطين اليوم