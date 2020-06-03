نعمه وضع قانون المنافسة أمام الرأي العام على الموقع الإلكتروني للوزارة

وضع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قانون المنافسة أمام الرأي العام على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة: http://shorturl.at/eyCH، وذلك لأهمية الشراكة مع المواطنين، لا سيما لدى صياغة القوانين التي ترعى حياتهم اليومية ولضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوافرة، وطلب من المواطنين “إرسال اقتراحاتهم حول مشروع القانون الى البريد الالكتروني: competitionlaw@economy.gov.lb قبل يوم الجمعة الواقع في 12 حزيران 2020، وذلك تمهيدا لمراجعتها واعداد المسودة النهائية، ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء”.

واعتبر نعمه في بيان، أن “هدف هذا القانون هو الحد من الاحتكار والهيمنة ووضع آلية لمنع تشكيل اتفاقيات وممارسات محظورة التي تؤدي إلى أي اخلال بالمنافسة، مما سيسمح بتعزيز المنافسة، وبالتالي خفض الأسعار وعدم التلاعب بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام