الممرضة المسؤولة عن رعاية الشهيد إياد الحلاق تكشف لحظات قتله من قبل الصهاينة

كشفت “الممرضة المسؤولة عن رعاية الشهيد الفلسطيني إياد الحلاق” الأربعاء “انها كررت على الجنود الإسرائيليين أنه مريض ومعوق قبل أن يفتحوا عليه النار”، مؤكدة أن “الجنود لم يستجيبوا”.

وأوضحت الممرضة وردة أبو حديد أن “قوات الاحتلال صرخوا على إياد الحلاق الذي يعاني من التوحد وقام بالهروب بين سلال القمامة”، مشيرة إلى “أنها أرادت توضيح الامر للجنود، إلا أنهم لم يستجيبوا لها”.

ولفتت أبو حديد الى أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الحلاق، لترديه قتيلا، مشيرة إلى ان “جنود وجوها بنادقهم إليها بدعوى ان الشهيد اخبأ معها مسدس وهو ما نفاه التحقيق”.

المصدر: فلسطين اليوم